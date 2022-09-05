В Азербайджане зафиксирован существенный спад случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 815 тыс. 595, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 476 случаев.
За минувшие сутки случаев смертности от COVID-19 не зафиксировано (накануне - три человека).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 825 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 802 тыс. 395 человек (+ 139 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 375 человек.
За сутки медики провели 2001 тест на коронавирус против 3 тыс. 503 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 172 тыс. 37 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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