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Дальнее зарубежье 05.09.2022 22:15

Талибы обещают уделить особое внимание безопасности посольства РФ после произошедшего в Кабуле теракта у дипмиссии

Глава МИД талибов Амир Хан Муттаки заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что контролирующее Афганистан движение "Талибан" уделит особое внимание безопасности российского посольства после теракта, произошедшего утром в понедельник вблизи российской дипмиссии в Кабуле.

"Лавров, в свою очередь, выразил глубочайшие соболезнования афганской стороне в связи с жертвами сегодняшнего взрыва и поблагодарил за этот телефонный контакт. Министр иностранных дел России назвал этот инцидент делом рук международных преступных организаций и подчеркнул важность борьбы с ними", - сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи в твиттере.

"Муттаки заверил своего российского коллегу, что афганские силовики уделят особое внимание безопасности российского посольства", - написал Балхи.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате теракта погибли шесть человек, в том числе четверо боевиков "Талибан", и два сотрудника посольства.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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