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ТЭК 05.09.2022 22:10

Макрон пообещал помочь ФРГ с газом зимой в обмен на электричество

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов оказать помощь ФРГ с поставками газа этой зимой.

"Мы проявим солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой и Германии он понадобится", - приводят в понедельник французские СМИ слова Макрона.

По его словам, для этого, в частности, потребуется открытие новых газовых терминалов - "нескольких в Германии и одного в Гавре".

Он добавил, что в обмен на газ ФРГ будет поставлять во Францию электричество.

Макрон также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов в своей стране в ближайшие месяцы, чтобы этой зимой избежать таких мер, как нормирование потребления. Он указал, что жителям и бизнесу нужно уменьшать количество потребляемых ресурсов, в частности посредством снижения температуры отопления и отказа от использования кондиционеров.

"Лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", - сказал французский лидер на пресс-конференции.

Президент добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения, через "диверсификацию источников производства, а также более активное использование возобновляемых источников и через атомную энергетику".

Ранее сообщалось, что власти Франции считают, что газа у них хватит на "обычную" зиму, а на случай холодов потребуются дополнительные меры. По словам министра экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше, "на случай нормальной зимы у нас достаточно газа, но, тем не менее, мы должны подготовиться на случай холодов".

При этом БФМ-ТВ сообщало, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если сезон окажется холоднее, чем обычно.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗ


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