Макрон пообещал помочь ФРГ с газом зимой в обмен на электричество

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов оказать помощь ФРГ с поставками газа этой зимой.
"Мы проявим солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой и Германии он понадобится", - приводят в понедельник французские СМИ слова Макрона.
По его словам, для этого, в частности, потребуется открытие новых газовых терминалов - "нескольких в Германии и одного в Гавре".
Он добавил, что в обмен на газ ФРГ будет поставлять во Францию электричество.
Макрон также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов в своей стране в ближайшие месяцы, чтобы этой зимой избежать таких мер, как нормирование потребления. Он указал, что жителям и бизнесу нужно уменьшать количество потребляемых ресурсов, в частности посредством снижения температуры отопления и отказа от использования кондиционеров.
"Лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", - сказал французский лидер на пресс-конференции.
Президент добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения, через "диверсификацию источников производства, а также более активное использование возобновляемых источников и через атомную энергетику".
Ранее сообщалось, что власти Франции считают, что газа у них хватит на "обычную" зиму, а на случай холодов потребуются дополнительные меры. По словам министра экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше, "на случай нормальной зимы у нас достаточно газа, но, тем не менее, мы должны подготовиться на случай холодов".
При этом БФМ-ТВ сообщало, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если сезон окажется холоднее, чем обычно.
Байрамов обсудил с Донфрид шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном
Посол Франции завершает дипмиссию в Азербайджане
В Азербайджане зафиксирован существенный спад случаев заражения COVID-19
Грузинская Ambassador Island начала строить в Батуми насыпной архипелаг для туристов
Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году - глава Дагестана
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Рекордные цены на индейку в США едва ли снизятся ко Дню благодарения
Запуск американской миссии "Артемида-1" к Луне стоимостью $4 млрд может состояться в октябре
Concorde Capital прогнозирует падение ВВП Украины в 2022г на 31% и рост на 8% в 2023г в оптимистичном сценарии
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ