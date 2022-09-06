Глава МИД Японии критикует решение РФ прекратить соглашение с Токио об облегчении посещения японцами Курил

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал недопустимым решение властей РФ о прекращении действия соглашения об облегченном посещении рядом категорий японцев Курильских островов.
"Японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси осудил этот шаг России, назвав его абсолютно неприемлемым", - передает "Киодо".
Также министр заявил, что Токио еще не получал официального уведомления от Москвы по этому поводу. Хаяси добавил, что японское правительство направило по дипломатическим каналам протест РФ в связи с данными событиями.
Накануне стало известно, что премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей.
МИДу России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.
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