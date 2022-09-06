Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 88.83 +1.96 Brent 95.74 +2.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.09.2022 11:39

Переговоры с РФ о газификации севера и востока Казахстана продолжаются

Власти Казахстана продолжают переговоры с Российской Федерацией о газификации севера и востока республики, сообщил во вторник министр энергетики Болат Акчулаков.

"Нет, эти оба проекта взаимодополняющие, не исключающие", - сообщил Акчулаков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Казахстана отказаться от переговоров с РФ в рамках проекта газификации севера и востока республики.

Он пояснил, что в настоящее время принято решение продлить магистральный газопровод Сарыарка до городов Кокшетау и Петропавловск.

Министр подчеркнул, что "для соединения востока и севера по газификации нужно для поддержки иметь на первых порах подачу газа из Российской Федерации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az