Переговоры с РФ о газификации севера и востока Казахстана продолжаются

Власти Казахстана продолжают переговоры с Российской Федерацией о газификации севера и востока республики, сообщил во вторник министр энергетики Болат Акчулаков.

"Нет, эти оба проекта взаимодополняющие, не исключающие", - сообщил Акчулаков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Казахстана отказаться от переговоров с РФ в рамках проекта газификации севера и востока республики.

Он пояснил, что в настоящее время принято решение продлить магистральный газопровод Сарыарка до городов Кокшетау и Петропавловск.

Министр подчеркнул, что "для соединения востока и севера по газификации нужно для поддержки иметь на первых порах подачу газа из Российской Федерации".