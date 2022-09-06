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Джонсон в прощальной речи выразил поддержку правительству во главе с Трасс

Уходящий с поста премьера Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил о поддержке Лиз Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет Британии преодолеть энергетический кризис.

"У нас останется экономическая сила, чтобы предоставлять людям средства, которые им необходимы, чтобы преодолеть этот энергетический кризис. (...) Я знаю, что Лиз Трасс и отзывчивое правительство консерваторов сделает все, что в наших силах, чтобы помочь людям пережить этот кризис. Наша страна преодолеет его", - сказал Джонсон в прощальном выступлении у резиденции на Даунинг-стрит.

Он добавил, что будет выражать новому правительству "поддержку на каждом этапе пути".

"Настали сложные времена для экономики, для семей по всей стране. Мы можем, и мы пройдем через это, и станем сильнее. Я бы хотел сказать моим коллегам из Консервативной партии, что настало время поддержать Лиз Трасс, ее команду и ее программу и работать на благо народа", - подчеркнул Джонсон.

Позднее во вторник Джонсон новый лидер британской Консервативной партии Лиз Трасс прибудут на разных самолетах в шотландский город Абердин для встречи с королевой Елизаветой II в замке Балморал.

По данным телеканала Sky News, ожидается, что Джонсон прибудет в королевскую резиденцию приблизительно в 11:20 по местному времени (13:20 мск) и заявит монарху об отставке. Затем в замок пригласят его преемника для первой частной аудиенции с королевой. Ожидается, что Трасс прибудет в Балморал в 12:10 по местному времени (14:10 мск), где Елизавета II назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

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