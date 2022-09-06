Тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроснабжения в Южной Корее

Наводнения и массовые отключения электроснабжения сопровождают тайфун "Хиннамнор" на территории Южной Кореи, два человека погибли, около 3,5 тыс. человек пришлось эвакуировать, сообщает во вторник Bloomberg.

В настоящее время "Хиннамнор" движется в северном направлении со скоростью 167 км в час, порывы ветра достигают 204 км в час.

Накануне из-за тайфуна в Южной Корее отменили сотни внутренних авиарейсов. Также было приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Местные власти на острове Чеджудо отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия. В Сеуле занятия в начальных и средних школах со вторника переведены в онлайн-формат.

Ранее тайфун "Хиннамнор" ударил по Китаю и Японии.