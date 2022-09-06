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Дальнее зарубежье 06.09.2022 12:35

Тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроснабжения в Южной Корее

Наводнения и массовые отключения электроснабжения сопровождают тайфун "Хиннамнор" на территории Южной Кореи, два человека погибли, около 3,5 тыс. человек пришлось эвакуировать, сообщает во вторник Bloomberg.

В настоящее время "Хиннамнор" движется в северном направлении со скоростью 167 км в час, порывы ветра достигают 204 км в час.

Накануне из-за тайфуна в Южной Корее отменили сотни внутренних авиарейсов. Также было приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Местные власти на острове Чеджудо отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия. В Сеуле занятия в начальных и средних школах со вторника переведены в онлайн-формат.

Ранее тайфун "Хиннамнор" ударил по Китаю и Японии.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ТАЙФУН, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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