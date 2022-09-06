ВТБ сохранит присутствие в Азербайджане - Костин

ВТБ планирует сохранить присутствие в Азербайджане, Китае, Индии, Вьетнаме, Армении и Казахстане: наличие филиалов и дочерних банков в этих странах позволяет обеспечить стабильный канал связи с дружественными странами, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2022.
"Наши филиалы и дочерние банки позволяют при правильной работе с дружественными государствами обеспечить надежный и стабильный канал связи, потому что глубоко сами уверены, что "кольцо" санкционное будет потихоньку сжиматься, а может не потихоньку, Бог его знает, до очередного какого-то политического или военно-политического обострения", - отметил он.
"Новые открывать сейчас сложно, думаю, что важно сохранить и создать правильную систему функционирования тех банков, которые есть. А в общем-то у нас банки за исключением арабских стран в ключевых наших партнерских юрисдикциях, то есть Китай, Индия, Вьетнам, а также странах ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан, Казахстан. Важно, чтобы они (банки) работали", - добавил Костин.
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