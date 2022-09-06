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Оборона 06.09.2022 12:22

BIRD Aerosystems на выставке в Баку представила инфракрасную систему направленных контрмер (DIRCM) SPREOS и бортовую противоракетную систему AMPS

Компания BIRD Aerosystems, глобальный поставщик инновационных решений и технологий для защиты парков воздушной, морской и наземной техники правительств и связанных с ними агентств, представила свои последние разработки в области бортовых противоракетных систем (AMPS), в том числе систему DIRCM SPREOS, самую легкую инфракрасную систему направленных контрмер на сегодняшний день, на международной выставке оборонной промышленности ADEX, которая начала работу во вторник в Баку.

Компания отмечает, что противоракетная система AMPS от BIRD проверена в реальных условиях и уже установлена на сотнях летательных аппаратов по всему миру, в том числе на вертолетах МИ-17.

Она обеспечивает максимально эффективную защиту и самолетов и вертолетов от возрастающей угрозы, которую несут ракеты класса «земля-воздух» (ПЗРК). Система предназначена для автоматического обнаружения, проверки достоверности и отражения ракет класса «земля-воздух» (SAM) посредством эффективного использования ложных целей (тепловых ловушек и дипольных отражателей) и системы DIRCM SPREOS, которые создают помехи для инфракрасных головок самонаведения ракет и защищают летательный аппарат.

«Проверенная в боевых условиях система AMPS с DIRCM SPREOS от BIRD уже применяется на сотнях вертолетов и других летательных аппаратов в самых опасных регионах, в том числе и на вертолетах МИ-17. Система обеспечивает улучшенную защиту летательных аппаратов, уникальным образом настроенную для отражения каждой конкретной угрозы». – сказал Ронен Фактор, соруководитель и основатель компании BIRD Aerosystems.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ВЫСТАВКА, СИСТЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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