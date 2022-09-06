ГАТ направит около 4,4 млн манатов на восстановление аварийных домов в селе Хыналыг

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана направит около 4,4 млн манатов на восстановление домов в селе Хыналыг.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с азербайджанским филиалом компании «Maqro Construction» заключен соответствующий контракт.
Контракт предусматривает реставрацию и ремонт 44 аварийных домов на территории Государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника «Хыналыг» в Губинском районе.
Сумма контракта – 4 млн 397,618 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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