ГАТ направит около 4,4 млн манатов на восстановление аварийных домов в селе Хыналыг

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана направит около 4,4 млн манатов на восстановление домов в селе Хыналыг. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с азербайджанским филиалом компании «Maqro Construction» заключен соответствующий контракт. Контракт предусматривает реставрацию и ремонт 44 аварийных домов на территории Государственного историко-архитектурного и этнографического заповедника «Хыналыг» в Губинском районе. Сумма контракта – 4 млн 397,618 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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