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ТЭК 06.09.2022 13:05

Более 1 млрд евро потребуется в бюджете-2023 Литвы на компенсации жителям энерготарифов

Президент с Литвы Гитанас Науседа провел встречу с премьер-министром Ингридой Шимоните, попросив ее просчитать несколько вариантов, по которым можно было бы оценить фискальный эффект от компенсации роста цен на энергоносители.

"Это зависит от финансовых возможностей государства. Сколько государство способно взять на свои плечи Мы говорили о горизонтальном принципе, то есть для всех, но с целью зафиксировать как можно ниже цену, которую люди будут платить за электроэнергию с 1 января", - сказал Науседа в программе TV3 "В центре внимания".

Шимоните считает, что для компенсационных мер в государственном бюджете следующего года потребуется более 1 млрд евро.

По мнению президента, цена на электроэнергию должна быть установлена на уровне 24 центов за 1 кВт.ч. "Я думаю, было бы очень хорошо, если бы мы могли зафиксировать цену на уровне 24 цента. Предложения, представленные сегодня премьер-министром, были связаны с другими ценами, чуть выше", - сказал он.

Согласно порядку, утвержденному правительством в конце мая, с июля по конец декабря текущего года государство покрывает расходы бытовых потребителей за электроэнергию в размере до 9 центов за 1 кВт.ч, но не более чем до 24 центов.

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