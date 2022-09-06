Азербайджан присоединился к цифровой платформе МСП.РФ

Крупные предприятия из Азербайджана, Индии, ОАЭ разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, в настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Количество позиций, запрашиваемых иностранными заказчиками, составляет 282 наименования.

Сервис позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а зарубежным – найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России.

Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуют строительные материалы: доски, брусья, древесина.

Сервис «Производственная кооперация и сбыт» был запущен в апреле 2022 года, а в мае этого же года к платформе присоединились крупнейшие белорусские промышленные предприятия. Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития.

Р.Ахмедов