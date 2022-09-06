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Регион 06.09.2022 13:21

Дагестан реконструирует пункты пропуска на границе с Азербайджаном для развития ТК «Север-Юг»

АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) может стать частью транспортного коридора "Север-Юг" при условии его модернизации, считает глава республики Сергей Меликов.

"Сегодня на Каспии и в прикаспийских государствах нет ни одной страны, которая была бы в списке недружественных РФ стран. И таким образом, сегодня мы можем компенсировать товары, которые раньше получали с Запада, поставками из тех стран, с которыми мы продолжаем сотрудничать. Но для этого должен быть переформатирован транспортно-логистический коридор "Север-Юг". Поэтому одним из инвестиционных проектов мы рассматриваем развитие "Махачкалинского морского торгового порта". Сейчас решается вопрос о включении его в план приватизации и передачу частным инвесторам, которые способны вложить крупные средства в развитие порта, что нам позволит использовать порт как раз для развития транспортно-логистического коридора", - сказал Меликов "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

По его словам, в интересах развития транспортно-логистического коридора в настоящее время реконструируются пункты пропуска, в том числе железнодорожный на границе с Азербайджаном.

"Мы уже приступили к капитальному ремонту федеральной трассы "Ростов-Баку" (Р-217 "Кавказ" - ИФ), которая также будет являться одним из элементов транспортно-логистического коридора, причем мы рассчитываем перевести ее в первую категорию с созданием соответствующей инфраструктуры. Туда тоже планируем привлекать частных инвесторов. Переговоры уже ведутся", - сообщил глава республики.

Ремонт федеральной трассы проводится за счет средств федбюджета, добавил Меликов.

АО "Махачкалинский морской торговый порт" - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, он принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Основным товаром, переваливаемым через ММТП, являются углеводороды.

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