«Калашников» представил в Баку экспортный вариант карабина «Сайга-АКСУ»

АО «Концерн "Калашников» на 4-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2022, начавшей работу во вторник в Баку продемонстрировал участникам форума новый спортивный самозарядный карабин «Сайга-АКСУ» калибра 5,45 мм, который предназначен для экспорта. «Создавая «Сайгу-АКСУ» под патрон 5,45х39, разработчики использовали конструктивные решения автомата АКС-74У. Усилия были направлены на обеспечение аутентичности внешнего вида легендарного оружия: оригинальные прицельные приспособления, ствольная накладка и цевье, изготовленные из дерева. Приклад – рамочный, складной», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию концерна. Карабин укомплектован магазинами, внешний вид которых идентичен боевым изделиям; вместимость магазина ограничена – 10 патронов. ТТХ: Калибр – 5,45 мм, применяемый боеприпас – 5,45х39, масса без патронов – 2,7 кг, общая длина – 730 мм, вместимость магазина – 10 патронов, длина ствола – 212 мм. Р.Ахмедов

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