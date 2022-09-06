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Оборона 06.09.2022 13:23

«Калашников» представил в Баку экспортный вариант карабина «Сайга-АКСУ»

АО «Концерн "Калашников» на 4-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2022, начавшей работу во вторник в Баку продемонстрировал участникам форума новый спортивный самозарядный карабин «Сайга-АКСУ» калибра 5,45 мм, который предназначен для экспорта.

«Создавая «Сайгу-АКСУ» под патрон 5,45х39, разработчики использовали конструктивные решения автомата АКС-74У. Усилия были направлены на обеспечение аутентичности внешнего вида легендарного оружия: оригинальные прицельные приспособления, ствольная накладка и цевье, изготовленные из дерева. Приклад – рамочный, складной», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию концерна.

Карабин укомплектован магазинами, внешний вид которых идентичен боевым изделиям; вместимость магазина ограничена – 10 патронов.

ТТХ: Калибр – 5,45 мм, применяемый боеприпас – 5,45х39, масса без патронов – 2,7 кг, общая длина – 730 мм, вместимость магазина – 10 патронов, длина ствола – 212 мм.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАЛАШНИКОВ, КАРАБИН, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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