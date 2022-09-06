«Калашников» представил в Баку экспортный вариант карабина «Сайга-АКСУ»

АО «Концерн "Калашников» на 4-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2022, начавшей работу во вторник в Баку продемонстрировал участникам форума новый спортивный самозарядный карабин «Сайга-АКСУ» калибра 5,45 мм, который предназначен для экспорта.
«Создавая «Сайгу-АКСУ» под патрон 5,45х39, разработчики использовали конструктивные решения автомата АКС-74У. Усилия были направлены на обеспечение аутентичности внешнего вида легендарного оружия: оригинальные прицельные приспособления, ствольная накладка и цевье, изготовленные из дерева. Приклад – рамочный, складной», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию концерна.
Карабин укомплектован магазинами, внешний вид которых идентичен боевым изделиям; вместимость магазина ограничена – 10 патронов.
ТТХ: Калибр – 5,45 мм, применяемый боеприпас – 5,45х39, масса без патронов – 2,7 кг, общая длина – 730 мм, вместимость магазина – 10 патронов, длина ствола – 212 мм.
Р.Ахмедов
ОПЕК+ готова действовать для обеспечения стабильности нефтяного рынка - министр Саудовской Аравии
Оборот по сделкам на БФБ за 8 месяцев сократился на 19%
Более 1 млрд евро потребуется в бюджете-2023 Литвы на компенсации жителям энерготарифов
ГАТ направит около 4,4 млн манатов на восстановление аварийных домов в селе Хыналыг
Число случаев COVID-19 в мире превысило 605,5 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксирован существенный спад случаев заражения COVID-19
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Дагестан реконструирует пункты пропуска на границе с Азербайджаном для развития ТК «Север-Юг»
Тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроснабжения в Южной Корее
Джонсон в прощальной речи выразил поддержку правительству во главе с Трасс
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ