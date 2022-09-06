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Финансы 06.09.2022 13:26

Оборот по сделкам на БФБ за 8 месяцев сократился на 19%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2022 года составил 8 млрд 637 млн 300,777 тыс. манатов, что на 19,2% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 4 млрд 735 млн 371,445 тыс. манатов (спад на 19,4%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 226 млн 520,511 тыс. манатов (спад на 36,8%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 841 млн 663,246 тыс. манатов, на вторичном рынке - 384 млн 857,265 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 3 млрд 508 млн 850,934 тыс. манатов (спад на 10,9%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 494 млн 682,912 тыс. манатов, на вторичном – 14 млн 168,022 тыс. манатов.

За 8 месяцев на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 621 млн 49,887 тыс. манатов (рост в 2,3 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 379 млн 518,439 тыс. манатов, вторичного рынка - 241 млн 531,448 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 299 млн 735,837 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 298 млн 23,47 тыс. манатов, акций – 23 млн 290,58 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-августе в общем обороте БФБ пришлось 3 млрд 280 млн 879,444 тыс. манатов (спад на 27,7%).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец августа составила 4 млрд 110 млн 755,566 тыс. манатов, что на 5,9% меньше показателя на начало 2022 года.

Х.Насирзаде



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Тэги: БФБ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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