ОПЕК+ готова действовать для обеспечения стабильности нефтяного рынка - министр Саудовской Аравии

Решение ОПЕК+ снизить добычу в октябре показывает, что она серьезно относится к регулированию глобального нефтяного рынка и стремится принимать упреждающие меры, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью агентству Bloomberg.

"Это решение является выражением готовности ОПЕК+ использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты", - заявил чиновник.

Накануне министры энергетики государств ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) по отношению к сентябрю.

По словам принца Абдулазиза бен Сальмана, "это простое действие" показывает, что ОПЕК+ будет внимательной и готова принимать активные и превентивные меры "поддержки стабильности и эффективного функционирования нефтяного рынка на благо его участников и отрасли в целом".

В конце августа саудовский министр заявил, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных факторов. Тогда он отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".