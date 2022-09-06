Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 88.83 +1.96 Brent 95.74 +2.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.09.2022 13:29

ОПЕК+ готова действовать для обеспечения стабильности нефтяного рынка - министр Саудовской Аравии

Решение ОПЕК+ снизить добычу в октябре показывает, что она серьезно относится к регулированию глобального нефтяного рынка и стремится принимать упреждающие меры, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью агентству Bloomberg.

"Это решение является выражением готовности ОПЕК+ использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты", - заявил чиновник.

Накануне министры энергетики государств ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) по отношению к сентябрю.

По словам принца Абдулазиза бен Сальмана, "это простое действие" показывает, что ОПЕК+ будет внимательной и готова принимать активные и превентивные меры "поддержки стабильности и эффективного функционирования нефтяного рынка на благо его участников и отрасли в целом".

В конце августа саудовский министр заявил, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных факторов. Тогда он отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, МИНИСТР-ОПЕК+, ПОЛИТИКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az