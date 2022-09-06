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Дальнее зарубежье 06.09.2022 16:32

В китайском городе Чэнду продолжает действовать локдаун несмотря на сильное землетрясение

В многомилионном китайском городе Чэнду продолжает действовать строгий карантин из-за COVID-19, несмотря на случившееся накануне сильное землетрясение, которое унесло жизни 65 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Во вторник в провинции Сычуань, административным центром которой является Чэнду, выявили 138 случаев коронавируса, всего за сутки в КНР выявили 1499 случаев.

Накануне в Чэнду и других районах на западе Китая из-за карантина многие люди не смогли покинуть дома во время землетрясения.

Чэнду является шестым по населенности городом КНР. Он стал самым крупным из китайских городов, где ввели локдаун после того, как Шанхай - с населением свыше 24 млн человек - 1 июня снял ограничения на передвижение населения. Однако эффект мер, действовавших два месяца из-за COVID-19, до сих пор негативно сказывается на экономике Шанхая.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 245 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Землетрясения - нередкое явление в Китае, особенно на сейсмически активном юго-востоке страны. В июне землетрясения в провинции Сычуань привели к гибели четырех человек, десятки других пострадали.

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