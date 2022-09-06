Финская Fortum заручилась господдержкой на сумму до 2,35 млрд евро

Финская энергетическая компания Fortum договорилась с материнской структурой Solidium, принадлежащей государству, об открытии экстренной кредитной линии на сумму до 2,35 млрд евро под 14,2% годовых, сообщает Financial Times.
В случае, если компания воспользуется этой кредитной линией, она не сможет повышать зарплаты топ-менеджерам и платить им бонусы, а также будет вынуждена выпустить новые акции в пользу Solidium. Вместе с тем компания сохранит возможность выплачивать дивиденды.
"Текущий энергетический кризис в Европе, вызванный решением России использовать энергетику как оружие, серьезно повлиял на Fortum и других скандинавских производителей электроэнергии, - сказал глава Fortum Маркус Раурамо. - Соглашение, заключенное с правительством Финляндии, укрепляет нашу ликвидность в этот неспокойный период".
Швеция и Финляндия на минувших выходных объявили о готовности предоставить энергетическим компаниям финансовые гарантии на общую сумму до 33 млрд евро с целью избежать масштабного кризиса в секторе, пишет FT.
Акции Fortum в ходе торгов во вторник дорожают на 2,8%. С начала года капитализация компании рухнула на две трети (65%), до 8,97 млрд евро.
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