Газпром и CNPC переводят оплату поставок по «Силе Сибири» в рубли и юани

"Газпром" и китайская CNPC переводят плату за поставки по "Силе Сибири" в рубли и юани, сообщает российская компания.
Ранее отмечалось, что покупатели из недружественных стран обязаны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после этого обязательство покупателя по оплате считается исполненным. Частично переводятся на рублевую оплату поставки газа в Турцию.
Во вторник в рамках Восточного экономического форума - 2022 в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна.
"В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному Договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях", - сообщил "Газпром".
"Новый механизм оплаты - это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", - приведены в релизе слова Миллера.
Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.
В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.
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