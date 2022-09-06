Аэрофлот продолжит летать в Иран в зимнем расписании

"Аэрофлот"открыл продажи билетов на рейсы Москва - Тегеран в зимнем расписании (действует с ноября по март), сообщил перевозчик.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на Airbus A321.

Сейчас "Аэрофлот" летает в столицу Ирана с такой же частотой, следует из данных сайта компании. Время в пути составляет чуть более 4 часов.