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Транспорт и связь 06.09.2022 17:19

Аэрофлот продолжит летать в Иран в зимнем расписании

"Аэрофлот"открыл продажи билетов на рейсы Москва - Тегеран в зимнем расписании (действует с ноября по март), сообщил перевозчик.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на Airbus A321.

Сейчас "Аэрофлот" летает в столицу Ирана с такой же частотой, следует из данных сайта компании. Время в пути составляет чуть более 4 часов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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