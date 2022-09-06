Путин предлагает возродить каспийский курорт Каякент

Президент РФ Владимир Путин предложил воссоздать на современном уровне известный в советское время курорт Каякент (Дагестан) на Каспийском море.
"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе, возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии", - сказал он на заседании Госсовета по развитию туризма в России.
Путин напомнил, что в советское время это был один из лучших курортов в стране, а его термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики.
"У нас есть возможность создать на этой базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам", - сказал он в связи с этим.
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