Путин предлагает возродить каспийский курорт Каякент

Президент РФ Владимир Путин предложил воссоздать на современном уровне известный в советское время курорт Каякент (Дагестан) на Каспийском море.

"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе, возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии", - сказал он на заседании Госсовета по развитию туризма в России.

Путин напомнил, что в советское время это был один из лучших курортов в стране, а его термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики.

"У нас есть возможность создать на этой базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам", - сказал он в связи с этим.