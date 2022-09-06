Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 88.83 +1.96 Brent 95.74 +2.72

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 06.09.2022 17:26

Путин предлагает возродить каспийский курорт Каякент

Президент РФ Владимир Путин предложил воссоздать на современном уровне известный в советское время курорт Каякент (Дагестан) на Каспийском море.

"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе, возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии", - сказал он на заседании Госсовета по развитию туризма в России.

Путин напомнил, что в советское время это был один из лучших курортов в стране, а его термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики.

"У нас есть возможность создать на этой базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам", - сказал он в связи с этим.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, КУРОРТ, ПУТИН


Похожие новости


Главы МИД прикаспийских государств обсудят подготовку к Шестому каспийскому саммиту В Кремле надеются, что на саммите в Ашхабаде будет подтверждена приверженность зафиксированным в конвенции о правовом статусе Каспия принципам Путин сообщил о подготовке саммита прикаспийских государств в Ашхабаде ЛУКОЙЛ в апреле планирует доставить платформы к месторождению Грайфера Медиа-форум в Астрахани поможет выработке новых совместных инициатив «каспийской пятерки» - Лавров Полпред президента РФ Устинов посоветовал прикаспийским государствам выстраивать единую систему безопасности в связи со сменой власти в Афганистане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az