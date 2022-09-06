Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям выполнять в РФ еще 20 рейсов в неделю

Российский Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям выполнять в РФ дополнительные 20 рейсов в неделю, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик.

"Буквально сегодня подписал разрешение, будет дано разрешение турецким авиакомпаниям на некоторое увеличение их запросов именно в рамках паритета (с российскими перевозчиками - ИФ) (...) Немного мы увеличили - на 20 с их стороны разрешений", - сказал Чалик в интервью "Российской газете" на полях ВЭФ-2022.

По его словам, сейчас между РФ и Турцией еженедельно выполняется порядка 450 рейсов с обеих сторон.