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Транспорт и связь 06.09.2022 18:34

Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям выполнять в РФ еще 20 рейсов в неделю

Российский Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям выполнять в РФ дополнительные 20 рейсов в неделю, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик.

"Буквально сегодня подписал разрешение, будет дано разрешение турецким авиакомпаниям на некоторое увеличение их запросов именно в рамках паритета (с российскими перевозчиками - ИФ) (...) Немного мы увеличили - на 20 с их стороны разрешений", - сказал Чалик в интервью "Российской газете" на полях ВЭФ-2022.

По его словам, сейчас между РФ и Турцией еженедельно выполняется порядка 450 рейсов с обеих сторон.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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