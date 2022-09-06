Озеро Урмия в Иране может полностью высохнуть

Крупнейшее в Иране озеро Урмия находится под угрозой высыхания из-за климатических изменений в регионе, сообщает во вторник "Аль-Арабийя".
"Если не будут полностью реализованы утвержденные планы по спасению озера, оно определенно высохнет, и никакой надежды на его восстановление не будет ", - приводит "Аль-Арабийя" слова представителя министерства по делам окружающей среды Арезу Ашрафизаде.
Чиновник в частности указал на необходимость остановить строительство новых плотин на притоках, питающих озеро.
Озеро располагается в горах на северо-западе Ирана, недалеко от турецкой границы. Оно признано объектом международного значения в соответствии с Конвенцией ООН.
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