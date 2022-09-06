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СНГ 06.09.2022 20:13

ArcelorMittal планирует в ближайшее время инвестировать в Казахстан $1 млрд

ArcelorMittal планирует в ближайшее время инвестировать в Казахстан $1 млрд, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник принял исполнительного председателя правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане, а также планы на предстоящий период.

"Ключевой темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы", - говорится в информации.

Глава государства указал на исключительную важность соблюдения компанией данных требований и обязательств. Наряду с этим президент акцентировал внимание на вопросе удовлетворения потребности внутреннего рынка за счет поставок продукции "АрселорМиттал Темиртау".

Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам компании по сокращению выбросов парниковых газов.

"Лакшми Миттал заверил Токаева в том, что в ближайшее время "АрселорМиттал" инвестирует в Казахстан $1 млрд, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" нарастить инвестиции и модернизировать технологические процессы, чтобы сократить аварии со смертельными случаями на предприятии.

"Мы не можем мириться с той ситуацией, когда ежегодно на производстве погибают 10-12 человек. Изношенность оборудования очень высокая, уровень инвестиций в модернизацию в 2-3 раза ниже по сравнению с другими предприятиями. Это необходимо исправлять", - заявил тогда Смаилов.

Крупнейший в Казахстане меткомбинат "АрселорМиттал Темиртау" (ранее "Испат Кармет", в Карагандинской области) входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal. Международная группа приобрела казахстанский комбинат в середине 1990-х годов.

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