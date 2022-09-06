Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Узбекистан

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 7-10 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе парламента Гафарова примет участие в 14-ом саммите женщин-председателей парламентов. В рамках саммита спикер парламента Азербайджана выступит с докладом на тему «Устранение рисков для глобального восстановления после пандемии». В ходе визита она также проведет двусторонние переговоры с руководителями парламентов других стран. Р.Ахмедов

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