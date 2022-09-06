12 человек пострадали при лесных пожарах на севере Казахстана

Количество пострадавших в результате природного пожара в Костанайской области на севере Казахстана увеличилось до 12 человек, сообщил во вторник оперативный штаб МЧС.

"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб", - говорится в сообщении штаба, распространенном во вторник.