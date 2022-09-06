Грузия сохранит режим плавающего курса нацвалюты

Альтернативы плавающему курсу лари в условиях развивающейся экономики нет, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам во вторник.
Он подчеркнул, что снизить резкие колебание курса национальной валюты - одна из главных стратегических целей Нацбанка, которые со своей стороны делает все необходимое, чтобы избежать резких колебании курса.
Гвенетадзе пояснил, что интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка "скорректировать курс лари", пытаясь избежать очень резких скачков в ту или иную сторону.
В конце августа Нацбанк с целью стабилизации курса лари продал на аукционе $32,3 млн. Всего в 2022 году регулятор на аукционах уже продал $80,2 млн и приобрел почти столько же - $80 млн.
Официальный курс на 6 сентября - 2,8795 лари/$1. Курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару США на конец 2021 года составил 3,0976 лари/$1. Таким образом, в текущем году он укрепился на 7,8%.
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