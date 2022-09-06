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Регион 06.09.2022 17:06

Грузия сохранит режим плавающего курса нацвалюты

Альтернативы плавающему курсу лари в условиях развивающейся экономики нет, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что снизить резкие колебание курса национальной валюты - одна из главных стратегических целей Нацбанка, которые со своей стороны делает все необходимое, чтобы избежать резких колебании курса.

Гвенетадзе пояснил, что интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка "скорректировать курс лари", пытаясь избежать очень резких скачков в ту или иную сторону.

В конце августа Нацбанк с целью стабилизации курса лари продал на аукционе $32,3 млн. Всего в 2022 году регулятор на аукционах уже продал $80,2 млн и приобрел почти столько же - $80 млн.

Официальный курс на 6 сентября - 2,8795 лари/$1. Курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару США на конец 2021 года составил 3,0976 лари/$1. Таким образом, в текущем году он укрепился на 7,8%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАЦВАЛЮТА, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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