Грузия сохранит режим плавающего курса нацвалюты

Альтернативы плавающему курсу лари в условиях развивающейся экономики нет, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что снизить резкие колебание курса национальной валюты - одна из главных стратегических целей Нацбанка, которые со своей стороны делает все необходимое, чтобы избежать резких колебании курса.

Гвенетадзе пояснил, что интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка "скорректировать курс лари", пытаясь избежать очень резких скачков в ту или иную сторону.

В конце августа Нацбанк с целью стабилизации курса лари продал на аукционе $32,3 млн. Всего в 2022 году регулятор на аукционах уже продал $80,2 млн и приобрел почти столько же - $80 млн.

Официальный курс на 6 сентября - 2,8795 лари/$1. Курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару США на конец 2021 года составил 3,0976 лари/$1. Таким образом, в текущем году он укрепился на 7,8%.