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Туризм 06.09.2022 17:14

ВБ готов поделиться с ГАТ опытом в сфере развития туризма

Глава Госагентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев во вторник провел встречу с региональным менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГАТ.

В ходе встречи стороны обсудили потенциальные возможности сотрудничества по проектам, которые будут способствовать развитию туризма в Азербайджане.

«Нагиев обратил внимание на важность использования международного опыта в проектах, направленных на возрождение туризма в Карабахе. Основной целью проектов, реализуемых со стороны ГАТ, считает Нагиев, является поддержка развития предпринимательства, ориентированного на туризм, путем сохранения культурного наследия, а также важность достижения стабильного и устойчивого развития путем повышения уровня доходности и благосостояние населения», - отмечается в информации.

Майкл, в свою очередь, отметила, что ВБ готов поделиться своим опытом в сфере туристического образования, развития регионального туризма, управления дестинациями, привлечения инвестиций в эту сферу и подобные направления.

«Состоялся обмен мнениями о проектах и ​​программах, которые планируется реализовать в направлении увеличения удельного веса туризма в ВВП. Также обсужден вопрос оказания экспертной поддержки со стороны ВБ в вопросе организационно-правовой базы, а также подготовки диагностических исследовательских документов в сфере туризма в Азербайджане и применения международного опыта», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде



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Тэги: ГАТ, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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