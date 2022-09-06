ВБ готов поделиться с ГАТ опытом в сфере развития туризма

Глава Госагентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев во вторник провел встречу с региональным менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГАТ.
В ходе встречи стороны обсудили потенциальные возможности сотрудничества по проектам, которые будут способствовать развитию туризма в Азербайджане.
«Нагиев обратил внимание на важность использования международного опыта в проектах, направленных на возрождение туризма в Карабахе. Основной целью проектов, реализуемых со стороны ГАТ, считает Нагиев, является поддержка развития предпринимательства, ориентированного на туризм, путем сохранения культурного наследия, а также важность достижения стабильного и устойчивого развития путем повышения уровня доходности и благосостояние населения», - отмечается в информации.
Майкл, в свою очередь, отметила, что ВБ готов поделиться своим опытом в сфере туристического образования, развития регионального туризма, управления дестинациями, привлечения инвестиций в эту сферу и подобные направления.
«Состоялся обмен мнениями о проектах и программах, которые планируется реализовать в направлении увеличения удельного веса туризма в ВВП. Также обсужден вопрос оказания экспертной поддержки со стороны ВБ в вопросе организационно-правовой базы, а также подготовки диагностических исследовательских документов в сфере туризма в Азербайджане и применения международного опыта», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Испанию
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Узбекистан
Гасанов обсудил с главой израильского оборонного концерна укрепление военного сотрудничества
Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям выполнять в РФ еще 20 рейсов в неделю
Доходы Азербайджана в январе-августе от приватизации транспортных средств выросли почти в 4 раза
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
12 человек пострадали при лесных пожарах на севере Казахстана
Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ