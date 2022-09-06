Баку и София обсуждают поставки азербайджанского газа в Болгарию в рамках расширения TAP

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во вторник провел в Баку переговоры с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.
«Мы обсудили ввод в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и поставки газа в Болгарию в рамках расширения газопровода TAP (т.е. дополнительных объемов – ИФ)», - написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.
Министр еще раз подтвердил ранее озвученный им прогноз, согласно которому Азербайджан в 2022 году поставит в Болгарию около 600 млн кубометров газа.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в августе болгарский министр энергетики Розен Христов заявил, что власти страны возобновляют переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в Болгарию с целью обеспечения и гарантирования необходимых объемов на отопительный сезон.
В ходе телефонного разговора Христова с Шахбазовым, глава Минэнерго Азербайджана заверил, что с 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB (Греция-Болгария).
Ранее уже бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявлял, что Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров в дополнение к уже согласованному объему в 1 млрд кубометров, но для этого следует найти инфраструктурное решение.
Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС, которые покупают газ из Азербайджана.
В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Болгарию составили 280 млн кубометров.
Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.
Строительство интерконнектора Греция-Болгария было завершено с июля 2022 года. Однако, коммерческий запуск газопровода планируется с 1 октября. Ввод IGB в эксплуатацию позволит Болгарии увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до 1 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
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