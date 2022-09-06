Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией утверждено Еврокомиссией, ожидается, что теперь Совет ЕС позже на этой неделе одобрит это предложение, заявила во вторник журналистам еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.

"Я уверена, что совет ЕС одобрит это предложение быстро, и что это произойдет уже на этой неделе. Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России", - заявила Йохансон журналистам в Брюсселе.

По ее мнению, граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и поездки в страны ЕС не являются базовым правом для российских туристов, а привилегией.

Вопрос выдачи Шенгенских виз россиянам широко обсуждался в конце лета и осенью странами ЕС. Представители восточной части блока настаивают на том, чтобы ввести ограничение в виде полного запрета на получение виз россиянами. Однако не все члены ЕС готовы пойти на эту меру.

Позднее стало известно, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, однако отменит соглашение об упрощении визового режима с Россией.