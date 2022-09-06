Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Испанию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с рабочим визитом в Испанию, где проведет ряд встреч с официальными лицами королевства. «В рамках визита Байрамов проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел и рядом других высокопоставленных чиновников Испании», - сообщили в МИД Азербайджана. Э.Шафиев

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