Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Испанию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с рабочим визитом в Испанию, где проведет ряд встреч с официальными лицами королевства.
«В рамках визита Байрамов проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел и рядом других высокопоставленных чиновников Испании», - сообщили в МИД Азербайджана.
Э.Шафиев
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