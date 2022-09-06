Доходы Азербайджана в январе-августе от приватизации транспортных средств выросли почти в 4 раза

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации транспортных средств в январе-августе 2022 года составили 1,843 млн манатов.

Это в 3,9 раза больше, чем в январе-августе 2021 года. сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госслужбу по имущественным вопросам при министерстве экономики.

В целом в январе-августе проведено 29 аукционов, на которых на продажу было выставлено 721 транспортное средство. Из них реализовано 375 единиц автотранспорта, что в 3,3 раза больше чем за аналогичный период 2021 года.

В Службе также сообщили, что начальная цена выставленных на аукцион автомобильных средств составляла 1 млн 467,785 тыс. манатов. По результатам торгов их стоимость увеличилась на 375,533 тыс. манатов - до 1 млн 843,318 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков