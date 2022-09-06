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Здравоохранение 06.09.2022 18:18

В Азербайджане за сутки около 500 случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 492 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 816 тыс.87, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 72 случая.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек (накануне летальных исходов не зафиксировано).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 831 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 802 тыс. 951 человек (+ 556 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 305 человек.

За сутки медики провели 4 487 тестов на коронавирус против 2 тыс.1 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 176 тыс. 524 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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