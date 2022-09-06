В Азербайджане за сутки около 500 случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 492 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 816 тыс.87, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 72 случая.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек (накануне летальных исходов не зафиксировано).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 831 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 802 тыс. 951 человек (+ 556 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 305 человек.
За сутки медики провели 4 487 тестов на коронавирус против 2 тыс.1 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 176 тыс. 524 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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