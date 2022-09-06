Правительство Латвии поддержало ужесточение условий выдачи ВНЖ гражданам РФ и Белоруссии

Правительство Латвии во вторник поддержало изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают ужесточение условий выдачи вида на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, передает агентство BNS.
Отмечается, что поправки еще должен принять сейм (парламент) республики.
Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что желающим получить ВНЖ в Латвии придется сдавать тест на знание государственного языка, а также подтверждать наличие достаточных финансовых средств. Кроме того, эти требования будут распространяться на тех, кто получил постоянный вид на жительство до вступления в силу законопроекта.
BNS отмечает, что требование о подтверждении знания госязыка может быть применено примерно к 22 тыс. иностранцев. В случае, если иностранец не сможет подтвердить владение латвийским языком на уровне А2, постоянный ВНЖ будет аннулирован, а вместо него выдан временный ВНЖ сроком на один год.
"С вступлением в силу нормативно-правового акта количество тестов по государственному языку в Государственном центре содержания образования может увеличиться, поэтому следует рассмотреть вопрос об увеличении потенциала Государственного центра содержания образования", - сказал министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс, его слова приводит BNS.
Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача повторных ВНЖ гражданам России и Белоруссии, за исключением лиц, пребывающих в Латвии длительное время. Кроме того, исключение будет сделано для бывших студентов и исследователей, которые захотят остаться в стране после окончания учебы или исследовательского проекта, для лиц, которым предоставлено право на трудоустройство в Латвии, и для членов правления стартап-предприятий после истечения срока действия ВНЖ, выданного в связи с учреждением стартапа.
Отмечается, что законопроект не будет распространяться на лиц, которые ищут международную защиту.
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