Португалия с октября снизит ставку НДС на электроэнергию до 6% с 13%

Португалия планирует снизить ставку налога на добавленную стоимость до 6% с 13% для определенного объема потребления электроэнергии, поскольку правительство пытается помочь населению справиться с растущими расходами, сообщает агентство Bloomberg.

Решение вступит в силу в октябре, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. Другие представленные им шаги включают 2%-й лимит на повышение арендной платы в 2023 году и дополнительные выплаты пенсионерам в октябре.

Общий объем мер, предпринятых правительством в этом году для помощи компаниям и домохозяйствам в борьбе с инфляцией, составляет 4 млрд евро, заявил Кошта. В их число вошли снижение топливного налога и платы за подключение к электросетям.

Министр финансов страны Фернандо Медина отметил, что правительство сохраняет цель по сокращению дефицита бюджета до 1,9% ВВП в 2022 году.

В июле Европейская комиссия прогнозировала, что экономика Португалии вырастет на 6,5% в этом году по мере восстановления туризма, в то время как правительство ожидает повышения на 6,4%. Португалия занимает третье место в еврозоне по объему госдолга после Греции и Италии.