Нефть продолжает падать после роста накануне

Нефтяные котировки продолжают активно снижаться вечером во вторник после значительного роста в понедельник, вызванного новостью о сокращении квоты на добычу ОПЕК+ в октябре.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,6 (2,72%) - до $93,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,25 (0,29%) - до $86,62 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,9% на новости, что министры стран ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Основные торги WTI в понедельник не проводились в связи с праздником в США, а в ходе электронных торгов рост превышал 3%.

"ОПЕК следит за снижением цен на разговорах о рецессии, и неожиданное сокращение поставок позволяет снизить предложение, и в теории должно развернуть тренд", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Оскардеская.

Между тем во вторник негативным фактором для нефтяного рынка стали новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.