Нефть продолжает падать после роста накануне

Нефтяные котировки продолжают активно снижаться вечером во вторник после значительного роста в понедельник, вызванного новостью о сокращении квоты на добычу ОПЕК+ в октябре.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,6 (2,72%) - до $93,14 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,25 (0,29%) - до $86,62 за баррель.
Накануне Brent подскочила в цене на 2,9% на новости, что министры стран ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Основные торги WTI в понедельник не проводились в связи с праздником в США, а в ходе электронных торгов рост превышал 3%.
"ОПЕК следит за снижением цен на разговорах о рецессии, и неожиданное сокращение поставок позволяет снизить предложение, и в теории должно развернуть тренд", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Оскардеская.
Между тем во вторник негативным фактором для нефтяного рынка стали новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Испанию
Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Узбекистан
Гасанов обсудил с главой израильского оборонного концерна укрепление военного сотрудничества
В Азербайджане за сутки около 500 случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек
Путин предлагает возродить каспийский курорт Каякент
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Франция максимально заполнила свои газохранилища
ЕК утвердила предложение о непризнании российских паспортов, выданных на контролируемых РФ территориях Украины
Британии может потребоваться помощь МВФ из-за бюджетной политики нового премьера
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
Google Pay™ теперь в Yelo Bank!
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ