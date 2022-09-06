Азербайджан с 2021 года поставил в Болгарию 555 млн кубометров газа - Шахбазов

Азербайджан начиная с 2021 года поставил в Болгарию 555 млн кубометров природного газа, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во вторник провел в Баку переговоры с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.
«Не смотря на то, что интерконнектор Греция-Болгария(IGB) еще не готов, с 2021 года Азербайджан поставил в Болгарию 555 млн кубометров природного газа. Начиная с июля текущего года мы нарастили поставки газа в Болгарию до 2,6 млн кубометров сутки», - сказал министр.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о планах Азербайджана по производству и экспорту электроэнергии и водорода за счет ветроэнергетического потенциала Каспийского моря, перспективах экспорта «зеленой энергии» в Европу, а также возможностях сотрудничества в других направления в области энергетики.
Б.Рустамбеков
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