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ТЭК 06.09.2022 20:37

Азербайджан с 2021 года поставил в Болгарию 555 млн кубометров газа - Шахбазов

Азербайджан начиная с 2021 года поставил в Болгарию 555 млн кубометров природного газа, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во вторник провел в Баку переговоры с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.

«Не смотря на то, что интерконнектор Греция-Болгария(IGB) еще не готов, с 2021 года Азербайджан поставил в Болгарию 555 млн кубометров природного газа. Начиная с июля текущего года мы нарастили поставки газа в Болгарию до 2,6 млн кубометров сутки», - сказал министр.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о планах Азербайджана по производству и экспорту электроэнергии и водорода за счет ветроэнергетического потенциала Каспийского моря, перспективах экспорта «зеленой энергии» в Европу, а также возможностях сотрудничества в других направления в области энергетики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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