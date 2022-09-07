Шольц отверг критику оппозиции о проблемах в энергетике ФРГ при подготовке к зиме

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду опроверг заявления оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС), что правительство допускает ошибки в сфере энергетики в связи с подготовкой страны к зиме.

"Ситуация в Германии такова, что мы можем сказать: вероятно, несмотря на все сложности, мы переживем зиму благодаря предпринятым нам мерам. Никто не мог бы сказать этого три, четыре, пять месяцев тому назад, или в начале этого года", - приводит слова канцлера Associated Press.

В среду в бундестаге глава ХДС Фридрих Мерц заявил, что правящей коалиции Шольца не хватает "стратегического мышления". Мерц подверг критике планы правительство быть готовыми, в случае отсутствия чрезвычайной ситуации, закрыть оставшиеся в стране три АЭС к концу года. Сам глава ХДС считает необходимым продлить функционирование реакторов еще на три-четыре года. Также Мерц заявил, что действия властей могут нанести "непоправимый" урон немецкому бизнесу.

Шольц в свою очередь заверил, что правительство активно занималось проблемой энергетики с момента его формирования в декабре 2021 года и готовилось к проблемам, на которые предыдущее правительство, куда входило ХДС, не смогло отреагировать. Канцлер напомнил, что Германия заполнила на 86% хранилища газа, вновь ввела в строй угольные ТЭЦ, ведет строительство терминалов для приема сжиженного природного газа, первый из которых должны сдать в эксплуатацию этой зимой.