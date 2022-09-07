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ТЭК 07.09.2022 15:05

Поставки СПГ из США в ЕС в этом году удвоились по сравнению с прошлым годом - Еврокомиссия

Евросоюз с начала этого года получил из США уже более 40 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что почти в два раза превышает объемы поставок за весь 2021 год, заявила в среду уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

"В 2021 году мы импортировали из США 22 млрд кубометров СПГ. С января по сентябрь этого года мы получили более 40 млрд кубометров", - написала Симсон в твиттере.

Она отметила, что, таким образом, США уже реализовали соглашение по поставкам на рынок ЕС дополнительных объемов СПГ в размере не менее 15 млрд кубометров.

Соответствующее соглашение председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден заключили в марте. Отмечалось, что одна из целей инициативы - снизить зависимость ЕС от российского природного газа.

В июне фон дер Ляйен сообщила, что поставки СПГ из США увеличились в три раза.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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