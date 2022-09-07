Поставки СПГ из США в ЕС в этом году удвоились по сравнению с прошлым годом - Еврокомиссия

Евросоюз с начала этого года получил из США уже более 40 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что почти в два раза превышает объемы поставок за весь 2021 год, заявила в среду уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.
"В 2021 году мы импортировали из США 22 млрд кубометров СПГ. С января по сентябрь этого года мы получили более 40 млрд кубометров", - написала Симсон в твиттере.
Она отметила, что, таким образом, США уже реализовали соглашение по поставкам на рынок ЕС дополнительных объемов СПГ в размере не менее 15 млрд кубометров.
Соответствующее соглашение председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден заключили в марте. Отмечалось, что одна из целей инициативы - снизить зависимость ЕС от российского природного газа.
В июне фон дер Ляйен сообщила, что поставки СПГ из США увеличились в три раза.
В Азербайджане в конце сентября пройдут общественные слушания по новой редакции закона «О политических партиях»
Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана
Джаббаров и Стоянов обсудили вопросы экономcотрудничества Баку и Софии
Алиев выделил 600 тыс. манатов на восстановление дома Садыгджана в Шуше
Алиев выделил 600 тыс. манатов на проектирование двух школ в Зангилане и Кяльбаджаре
Немец Тухель уволен с поста главного тренера лондонского футбольного клуба Челси
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Глава Еврокомиссии предложила выделить Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи
В Казахстане исключат из числа государственных праздников день первого президента
Премьер Эстонии посоветовала ряду предприятий приостановить производство
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia
NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ