Глава Еврокомиссии предложила выделить Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи

Еврокомиссия выступила с предложением предоставить Украине дополнительно 5 млрд евро финансовой помощи, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия предлагает дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины", - написала она в среду в твиттере, добавив, что ЕС уже направил Киеву финансовой, гуманитарной и военной помощи на 10 млрд евро.
В конце августа официальный представитель Еврокомиссии Верле Нёйтс заявил, что из обещанных в мае 9 млрд евро макроэкономической помощи Украине ЕС выплатил Киеву 1 млрд, и ЕК занимается решением вопроса о выплате оставшейся суммы.
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