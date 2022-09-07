Глава Еврокомиссии предложила выделить Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи

Еврокомиссия выступила с предложением предоставить Украине дополнительно 5 млрд евро финансовой помощи, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия предлагает дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины", - написала она в среду в твиттере, добавив, что ЕС уже направил Киеву финансовой, гуманитарной и военной помощи на 10 млрд евро.

В конце августа официальный представитель Еврокомиссии Верле Нёйтс заявил, что из обещанных в мае 9 млрд евро макроэкономической помощи Украине ЕС выплатил Киеву 1 млрд, и ЕК занимается решением вопроса о выплате оставшейся суммы.