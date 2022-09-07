Алиев выделил 600 тыс. манатов на восстановление дома Садыгджана в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Шушинскому городскому государственному заповеднику первоначально 600 тыс. манатов на проектирование и восстановление дома азербайджанского музыканта, тариста Мирзы Садыга (Садыгджана). Деньги будут выделены из средств, предусмотренных в госбюджете на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана на 2022 год. Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства. Э.Шафиев

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