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Культура 07.09.2022 14:46

Алиев выделил 600 тыс. манатов на восстановление дома Садыгджана в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Шушинскому городскому государственному заповеднику первоначально 600 тыс. манатов на проектирование и восстановление дома азербайджанского музыканта, тариста Мирзы Садыга (Садыгджана).

Деньги будут выделены из средств, предусмотренных в госбюджете на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана на 2022 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ШУША, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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