Алиев выделил 600 тыс. манатов на восстановление дома Садыгджана в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Шушинскому городскому государственному заповеднику первоначально 600 тыс. манатов на проектирование и восстановление дома азербайджанского музыканта, тариста Мирзы Садыга (Садыгджана).
Деньги будут выделены из средств, предусмотренных в госбюджете на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана на 2022 год.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Э.Шафиев
В Азербайджане в конце сентября пройдут общественные слушания по новой редакции закона «О политических партиях»
Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана
Джаббаров и Стоянов обсудили вопросы экономcотрудничества Баку и Софии
Brent торгуется у $92,4 за баррель
Министры транспорта Азербайджана, РФ и Ирана обсудят в Баку развитие ТК «Север-Юг»
ЕК намерена представить 9 сентября предложение по «потолку» цен на российский газ
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Глава Еврокомиссии предложила выделить Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи
В Казахстане исключат из числа государственных праздников день первого президента
Премьер Эстонии посоветовала ряду предприятий приостановить производство
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia
NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ