Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на проектирование восстановления ряда районов в В.Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством, ремонтно-восстановительными работами в населенных пунктах (городах, селах, поселках) освобожденных от оккупации Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению на проектирование этих работ «Службе восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе» первично выделяется 2 млн манатов.

Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках финансирования работ, предназначенных на реконструкцию и восстановление территорий, освобожденных от оккупации.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде





