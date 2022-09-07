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Карабах 07.09.2022 14:52

Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на проектирование восстановления ряда районов в В.Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством, ремонтно-восстановительными работами в населенных пунктах (городах, селах, поселках) освобожденных от оккупации Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению на проектирование этих работ «Службе восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе» первично выделяется 2 млн манатов.

Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках финансирования работ, предназначенных на реконструкцию и восстановление территорий, освобожденных от оккупации.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде



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Тэги: АЛИЕВ, ВОСТОЧНЫЙ/ЗАНГЕЗУР, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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