Валютные резервы Китая в августе упали на $49 млрд

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в августе уменьшились на $49 млрд (на 1,6%) по сравнению с предыдущим месяцем и составили $3,055 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны.
Эксперты, по данным Trading Economics, в среднем прогнозировали менее существенное сокращение - до $3,079 трлн с июльского уровня в $3,104 трлн.
Снижение валютных резервов обусловлено укреплением доллара США относительно основных мировых валют, а также падением стоимости глобальных финансовых активов, отмечают в Государственном управлении валютного контроля (SAFE) КНР.
"Давление на мировую экономику усиливается, и глобальные финансовые рынки колеблются", - заявила замглавы SAFE Ван Чуньин.
Доллар подорожал на 2,7% относительно корзины основных мировых валют в августе. Юань подешевел на 2,2% в паре с долларом.
Запасы золота в КНР в августе остались на уровне 62,64 млн унций. В стоимостном выражении они уменьшились до $107,49 млрд по сравнению с $109,84 млрд на конец предыдущего месяца.
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