ЕК намерена представить 9 сентября предложение по «потолку» цен на российский газ

Еврокомиссия (ЕК) собирается на предстоящем Совете ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим "потолок" цен на российский газ", - сказала фон дер Ляйен в ходе выступления по энергетике.
По ее словам, этот вопрос министры энергетики стран ЕС обсудят на встрече 9 сентября.
Глава ЕК добавила, что в ЕС сократили импорт российского газа с 40% до 9%.
Помимо этого, Совет ЕС по энергетике рассмотрит стратегию "разумной экономии электроэнергии".
"Мы предложим обязательную цель сократить использование электроэнергии в пиковые часы, и мы будем тесно работать со странами-членами ЕС, чтобы достичь этой цели", - сказала фон дер Ляйен.
Кроме того, на Совете ЕС обсудят ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами.
"Мы предложим перенаправить эту прибыль на поддержку уязвимых групп населения и компаний", - отметила она.
ЕК также собирается предложить "солидарный взнос для компаний, работающих на ископаемом топливе", и способы "поддержки ликвидности энергетических компаний".
По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут также затронуты вопросы совместных закупок странами ЕС энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурная реформа рынка электроэнергии.
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