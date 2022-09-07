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Внешняя политика 07.09.2022 15:18

Джаббаров и Стоянов обсудили вопросы экономcотрудничества Баку и Софии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в Баку встречу с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы поощрения развития экономических связей между двумя странами, определения инвестиционных возможностей, сотрудничества в сфере транзита и экспорт газа в Болгарию», - написал Джаббаров в своем аккаунте социальной сети Facebook.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ЭКОНОМИКА, МИНИСТРЫ


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