Джаббаров и Стоянов обсудили вопросы экономcотрудничества Баку и Софии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в Баку встречу с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым. «В ходе встречи были обсуждены вопросы поощрения развития экономических связей между двумя странами, определения инвестиционных возможностей, сотрудничества в сфере транзита и экспорт газа в Болгарию», - написал Джаббаров в своем аккаунте социальной сети Facebook. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».