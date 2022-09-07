Гасымов возглавил Совет директоров турецкого нефтехимического комплекса Petkim

Вице-президент компании SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов назначен новым председателем Совета директоров турецкого нефтехимического комплекса «Petkim» (51% акций контролирует SOCAR).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», соответствующее объявление опубликовано Petkim на Платформе информирования общественности Турции (KAP).

На этом посту Гасымов сменил Ровнага Абдуллаева, до 10 февраля 2022 года занимавшего должность президента SOCAR.

В целом, полностью обновился состав Совета директоров Petkim. При этом число членов Совета увеличилось с 8 до 9.

Заместителем председателя Совета директоров стал Заур Гурбанов (вице-президент SOCAR).

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Н.Аббасова