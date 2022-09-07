Гасымов возглавил Совет директоров турецкого нефтехимического комплекса Petkim

Вице-президент компании SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов назначен новым председателем Совета директоров турецкого нефтехимического комплекса «Petkim» (51% акций контролирует SOCAR).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», соответствующее объявление опубликовано Petkim на Платформе информирования общественности Турции (KAP).
На этом посту Гасымов сменил Ровнага Абдуллаева, до 10 февраля 2022 года занимавшего должность президента SOCAR.
В целом, полностью обновился состав Совета директоров Petkim. При этом число членов Совета увеличилось с 8 до 9.
Заместителем председателя Совета директоров стал Заур Гурбанов (вице-президент SOCAR).
Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.
Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.
Н.Аббасова
В Азербайджане в конце сентября пройдут общественные слушания по новой редакции закона «О политических партиях»
Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана
Джаббаров и Стоянов обсудили вопросы экономcотрудничества Баку и Софии
Алиев выделил 600 тыс. манатов на восстановление дома Садыгджана в Шуше
Алиев выделил 600 тыс. манатов на проектирование двух школ в Зангилане и Кяльбаджаре
Немец Тухель уволен с поста главного тренера лондонского футбольного клуба Челси
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Глава Еврокомиссии предложила выделить Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи
В Казахстане исключат из числа государственных праздников день первого президента
Премьер Эстонии посоветовала ряду предприятий приостановить производство
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia
NEQSOL Holding удостоен наград Brandon Hall Group Excellence Awards
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ