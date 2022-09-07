Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана

Подразделения ВС Армении, наряду с обстрелами позиций ВС Азербайджана на границе двух стран, подвергли обстрелу принадлежащую частной компании технику в селе Ахмедли Лачинского района, выполнявшую дорожные работы по строительству подъездных дорог воинских частей азербайджанской армии.
«В результате технике компании был нанесен ущерб, но никто не пострадал», - сообщили в Минобороны Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что «подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии».
«Ответственность за любой инцидент на госгранице (Армении и Азербайджана – ИФ) ложится на военно-политическое руководство Армении», - подчеркнули в Минобороны.
Э.Шафиев
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