Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана

Подразделения ВС Армении, наряду с обстрелами позиций ВС Азербайджана на границе двух стран, подвергли обстрелу принадлежащую частной компании технику в селе Ахмедли Лачинского района, выполнявшую дорожные работы по строительству подъездных дорог воинских частей азербайджанской армии.

«В результате технике компании был нанесен ущерб, но никто не пострадал», - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что «подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии».

«Ответственность за любой инцидент на госгранице (Армении и Азербайджана – ИФ) ложится на военно-политическое руководство Армении», - подчеркнули в Минобороны.

Э.Шафиев