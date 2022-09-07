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Оборона 07.09.2022 15:35

Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана

Подразделения ВС Армении, наряду с обстрелами позиций ВС Азербайджана на границе двух стран, подвергли обстрелу принадлежащую частной компании технику в селе Ахмедли Лачинского района, выполнявшую дорожные работы по строительству подъездных дорог воинских частей азербайджанской армии.

«В результате технике компании был нанесен ущерб, но никто не пострадал», - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что «подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии».

«Ответственность за любой инцидент на госгранице (Армении и Азербайджана – ИФ) ложится на военно-политическое руководство Армении», - подчеркнули в Минобороны.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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