Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.09 $/bbl +/- WTI 86.88 -1.95 Brent 92.83 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.09.2022 15:51

Азербайджан предлагает хорошие цены на газ - вице-премьер Молдовы

Молдова ведет переговоры о поставках газа с Азербайджаном и Румынией, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в телеэфире в среду.

"У молдаван есть поговорка: не кладите яйца в одну корзину. Суть этого высказывания в том, что после 30 лет независимости мы зависимы от одного источника энергии. Эту ситуацию надо изменить, что мы и пытаемся сейчас делать", - сказал Спыну.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", отвечая на вопросы журналистов об условиях поставок, он сказал, что "операторы из обеих стран предлагают хорошие цены на газ, не ставя перед Молдовой никаких условий".

"Мы бы хотели подписать долгосрочный контракт на 10-15 лет. Пока идет обсуждение, есть много нюансов. Однако неизвестно, когда можно будет подписать контракты на поставки газа. Мы хотели бы как можно скорее. Нет никаких требований и условий, и я повторяю: мы никогда не соглашались на условия, тем более политические", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что формула расчета цены на газ, которую правительство обсуждает с Азербайджаном, выгоднее летом, чем формула, которую утвердило с "Газпромом" прежнее правительство во главе с экс-премьером Ионом Кику.

"Кику сейчас критикует цены на газ. Когда с таким пафосом обсуждают сейчас ситуацию с газом, возьмите и посмотрите, по какой формуле заключили старый контракт. Формула не изменилась. Легко заниматься популизмом, говорить - при нас была лучшая цена, когда закупочная цена на газ была $100. И совсем другая ситуация, когда цена $2 тыс.", - сказал Спыну.

Как сообщалось, Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. После подписания документа тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января тарифы были повышены еще на 40%, с 1 июня - еще на 30%, а с 15 августа - еще на 25%.

При этом цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдовы составила $450 за 1 тыс. кубометров в ноябре 2021 года, в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880, в июле - $980, в августе - $1458,5, в сентябре - $1883.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az