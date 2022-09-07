Министры транспорта Азербайджана, РФ и Ирана обсудят в Баку развитие ТК «Север-Юг»

Министры транспорта Азербайджана, Ирана и России проведут 8-9 сентября в Баку трехстороннюю встречу для обсуждения деталей строительства железной дороги Решт-Астара.
«Министр транспорта Ирана сегодня направляется в Азербайджан во главе делегации для участия в трехстороннем саммите между Азербайджаном, Ираном и Россией (министров транспорта – ИФ) для обсуждения деталей сотрудничества и инвестиций в строительство железной дороги Рашт-Астара», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранские СМИ.
Завершение строительства железной дороги важно для транзита грузов и торговли по международному транспортному коридору «Север-Юг», объем которых к 2023 году планируется увеличить до 10 млн тонн.
Ранее была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт для соединения железных дорог Азербайджана с сетью железных дорог Ирана в рамках коридора. Кроме того, в Иране должна быть построена железнодорожная линия Решт-Астара протяженностью 167 км.
Э.Шафиев
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