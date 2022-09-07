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Транспорт и связь 07.09.2022 16:30

Министры транспорта Азербайджана, РФ и Ирана обсудят в Баку развитие ТК «Север-Юг»

Министры транспорта Азербайджана, Ирана и России проведут 8-9 сентября в Баку трехстороннюю встречу для обсуждения деталей строительства железной дороги Решт-Астара.

«Министр транспорта Ирана сегодня направляется в Азербайджан во главе делегации для участия в трехстороннем саммите между Азербайджаном, Ираном и Россией (министров транспорта – ИФ) для обсуждения деталей сотрудничества и инвестиций в строительство железной дороги Рашт-Астара», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранские СМИ.

Завершение строительства железной дороги важно для транзита грузов и торговли по международному транспортному коридору «Север-Юг», объем которых к 2023 году планируется увеличить до 10 млн тонн.

Ранее была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт для соединения железных дорог Азербайджана с сетью железных дорог Ирана в рамках коридора. Кроме того, в Иране должна быть построена железнодорожная линия Решт-Астара протяженностью 167 км.

Э.Шафиев

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ЖД


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