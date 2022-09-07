Brent торгуется у $92,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сократили падение в ходе торгов во вторник из-за новых опасений снижения поставок топлива на мировой рынок.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $0,42 (0,45%) - до $92,41 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,42 (0,48%) - до $86,46 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3%, а WTI подорожала на 1 цент.

Поддержку ценам на нефть в среду оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ может прекратить поставки энергоносителей в случае попытки ввести потолок цен на газ в Европе, пишет CNBC.

"Есть контрактные обязательства. А что будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам? Но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим", - заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Приостановка высвобождения нефти из стратегических резервов США в сочетании с внедрением эмбарго ЕС на российскую нефть может вызвать нехватку поставок этой зимой", - отметил аналитик PVM Стивен Бреннок.